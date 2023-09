Smaltimento illecito di rifiuti tossici: confiscati 10 milioni di euro a famiglia di imprenditori

Una confisca per 10 milioni di euro per una coppia di ultrasettantenni e il figlio di 45 accusati di smaltimento abusivo di rifiuti tossici.

La famiglia di imprenditori, attiva da tempo anche nel campo immobiliare, è stata condannata in primo grado dal Tribunale di Roma per traffico illecito di rifiuti, attività di gestione di rifiuti non autorizzata, realizzazione o gestione di discarica non autorizzata e inquinamento ambientale. La sentenza è stata emessa a seguito delle indagini denominate “Dark side” che, nel 2017, aveva portato alla luce l'esistenza di un sodalizio criminale per lo smaltimento illecito di rifiuti, anche di natura tossica. Tra i conferitori era stata individuata anche un'impresa di Ardea che sversava rifiuti pericolosi in una discarica abusiva di Aprilia, in provincia di Latina.

I notevoli proventi illeciti - si legge nella nota della polizia - venivano poi reinvestiti nella stessa società “dando luogo a condotte di autoriciclaggio e intestazione fittizia - nonché nell’acquisizione di ulteriori utilità, celandole dietro ulteriori schermi societari”.

Le indagini hanno riguardato trenta anni di attività della famiglia di imprenditori, portando alla luce una rilevante sproporzione tra i beni posseduti - direttamente o indirettamente - e i redditi dichiarati: indizi sufficienti per ritenere che fossero frutto e reimpiego di attività illecite.