Rugby, al via la coppa del mondo: in attesa di Italia-Namibia

Inizia l'avventura per Italrugby. Dall'8 settembre al 28 ottobre, è la Francia ad ospitare le venti squadre pronte a lottare per la finalissima. Prima, però, bisogna superare la fase a gironi e gli scontri a eliminazione diretta. Nove stadi: lo Stade de France di Parigi, dove si terrà anche la finale, e poi gli impianti di Nantes, Lione, Lille, Bordeaux, Nizza, Marsiglia, Saint-Etienne e Tolosa. Girone difficilissimo per la compagine azzurra: noi, Francia e “All Blacks” tutte insieme allegramente. Solo le prime due di ogni gruppo si qualificano ai quarti. Italia-Namibia il primo match degli azzurri, sabato 9 settembre, kick off alle 13, diretta su Rai Due e in streaming su Rainews.it.

Rai Sport e Rai 2 trasmetteranno in diretta, in chiaro, 19 partite tra cui tutte quelle della Nazionale Italiana.

Obiettivo degli azzurri: riuscire ad ottenere la qualificazione diretta al prossimo Mondiale. Ma per arrivarci bisogna prima battere le favorite del torneo.

Il presidente di Italrugby, Marzio Innocenti: "Siamo alla vigilia di un Mondiale importantissimo per noi, come per tutte le nazioni. La squadra ha fatto un salto di qualità importante e l'obiettivo è provare a vincere le partite contro squadre che in questo momento sono strutturalmente più forti di noi, cioè Nuova Zelanda e Francia", due delle favorite tra le venti partecipanti al torneo per andare a giocarsi il titolo nella finale di sabato 28 ottobre, insieme con il Sudafrica campione uscente e l'Irlanda, n.1 del ranking.

Questo l'elenco dei gironi:

Girone A: Francia, Nuova Zelanda, Italia, Uruguay e Namibia. Girone B: Irlanda, Sudafrica, Scozia, Tonga e Romania. Girone C: Australia, Galles, Fiji, Georgia, Portogallo. Girone D: Inghilterra, Argentina, Samoa, Giappone e Cile.