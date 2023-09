Ryanair, il ceo Michael O'Leary alza il tiro e chiede le dimissioni del presidente dell'Enac

Ryanair “ritiene inaccettabile che il Presidente della Direzione del trasporto aereo italiano non abbia spiegato con precisione il diritto comunitario (Reg. 1008/2008) al Ministro Urso, che garantisce a tutte le compagnie aeree la libertà di prezzo, non solo in Italia, ma in tutta Europa. Il decreto illegale del Ministro Urso aumenterà le tariffe aeree sulle rotte verso la Sicilia e la Sardegna e ridurrà la capacità”. La compagnia osserva che “i commenti di Di Palma, che afferma erroneamente che esiste un ‘oligopolio’ in Italia, mostrano quanto sia poco informato sulla gestione delle compagnie aeree”.

“Nessuno può negare i benefici che Raynair ha portato in termini di flussi turistici all'Italia, ma la compagnia irlandese non deve permettersi di utilizzare certe parole e certi toni nei confronti di un provvedimento del governo italiano che cerca di affrontare problemi e anomalie reali nel mercato del trasporto aereo del nostro Paese”, dice in una nota Franco Gattinoni, presidente della Federazione Turismo Organizzato di Confcommercio. “Sia l'Enac sia l'Antitrust hanno ribadito che il decreto contro il caro-voli non è assolutamente ‘sciocco’ o ‘spazzatura’, per usare le parole dello stesso O'Leary, parole vergognose e inaccettabili che non meriterebbero nemmeno una risposta. Piuttosto, invitiamo il vettore irlandese ad aiutarci a valorizzare ulteriormente il suo lavoro, consentendo una efficace sinergia con la filiera del Turismo organizzato, collaborazione che finora è troppo spesso mancata. E chiediamo invece a Enac di assicurare sempre di più il rispetto, non costantemente garantito, della legge sui diritti dei passeggeri che prevede obblighi di informazione, assistenza, riprotezione e indennizzo per i viaggiatori. Per la sua configurazione geografica l'Italia è differente da altri Paesi: su quelle tratte che collegano isole e regioni molto distanti tra loro volano sia turisti, spesso di provenienza internazionale o intercontinentale, sia persone che si spostano per motivi personali, di lavoro, di studio o anche di salute. Noi riconosciamo l'apporto della compagnia di Dublino allo sviluppo turistico, soprattutto in alcune aree. Ma pure Raynair ha ricevuto grandi benefici dal mercato italiano e dunque - conclude Gattinoni - deve rispettarlo con le parole e con i fatti”.

Ryanair - nei giorni scorsi - ha chiesto nuovamente al Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, di ritirare quello che definisce un “decreto illegale” sul controllo dei prezzi, “di cui né il ministro né il suo Ministero sono in grado di spiegare il funzionamento” con la motivazione che “viola il Regolamento UE 1008/2008 sui servizi aerei”.