Ryanair, O'Leary torna sul tetto al caro voli: "Decreto stupido e illegale"

Nei giorni scorsi Ryanair aveva annunciato una riduzione dell'8% dei voli nazionali per la Sardegna , e presto farà un'operazione analoga sulle rotte per la Sicilia. Contemporaneamente però ha aumentato gli investimenti nel nostro Paese con l'arrivo su Milano (Bergamo e Malpensa) di 2 nuovi aerei B737 e 10 nuove rotte internazionali, oltre ad un aumento delle frequenze su altre 30 rotte, con investimenti pari a 200 milioni di dollari e la creazione di 60 posto di lavoro.

La compagnia aerea continua a chiedere al Governo Italiano di "eliminare" il decreto tariffe: "la legge europea garantisce alle compagnie la libertà di fissare i prezzi e nessun decreto italiano può limitare questa normativa".

L'Amministratore delegato Michael O'Leary a Milano durante la presentazione del piano operativo per l'inverno ha detto che il decreto prezzi del Ministero delle Imprese e del Made in Italy "mette a repentaglio la crescita del Paese e interferisce sulla libertà delle compagnie aeree di fissare tariffe basse sulle rotte nazionali, cosa che farà lievitare i prezzi per i passeggeri italiani ed avrà un impatto negativo sulla connettività regionale, sull'occupazione e sul turismo. Le compagnie aeree sposteranno la propria capacità dalle rotte nazionali a quelle internazionali, che non sono soggette a limiti tariffari illegali".

"Purtroppo questo decreto - ha continuato O'Realy - stupido ed illegale è basato su consigli falsi ed inaccurati di Enac, avrà l'effetto opposto riducendo la capacita ed aumentando le tariffe per la Sardegna e la Sicilia, fino a quando non verrà annullato dai tribunali europei", ha concluso O' Leary.

Per celebrare i nuovi aerei e le nuove rotte, Ryanair lancia una promozione in vigore per 2 giorni con tariffe a partire da 29,99 euro. Le 7 nuove rotte dagli aeroporti di Roma (Ciampino e Fiumicino) sono: East Midlands (Regno Unito), Danzica, Memmingen, Poznan, Riga, Tirana e Breslavia.

I due nuovi aerei B737 saranno basati negli aeroporti di Bergamo e Malpensa, portando a 30 aeromobili la flotta totale della compagnia su Milano. Ryanair a Milano opera 120 rotte, trasporta oltre 17 milioni di passeggeri all'anno (+10%). La crescita è sostenuta dall'investimento di 3 miliardi di dollari di Ryanair, a sostegno di oltre 1.000 posti di lavoro.

“Urso tolga l'addizionale municipale sui voli se vuole abbassare le tariffe per Sicilia e Sardegna”

"Se il ministro Urso vuole abbassare le tariffe aeree per la Sicilia e la Sardegna, rimuova l'addizionale municipale, che serve solo a pagare la pensione dei piloti dell'Alitalia superpagati. Ryanair è in grado di raddoppiare gli aerei da 100 a 200 in 5 anni".

O'Leary ha negato che la sua compagnia abbia aumentato le tariffe in Italia dopo disastri naturali, come sostenuto da Enac: "Le tariffe non si alzano per gli eventi straordinari, si alzano solo perché l'aereo è pieno. Se compri un biglietto il giorno prima, il prezzo è alto perché i posti sono occupati, non perché c'è stata l'alluvione. In Marocco dopo il terremoto le tariffe sono scese, perché i passeggeri sono calati. Lo stesso in Europa dell'est dopo l'aggressione di Putin all'Ucraina".

O'Leary ha negato che Ryanair abbia un algoritmo per profilare i clienti sulla base della localizzazione o del telefonino usato: “sciocchezze” le definisce (in inglese ha detto "bullshit"). "L'unico algoritmo che usiamo per le tariffe è quello che fa abbassare i prezzi quando l'aereo è vuoto, li fa alzare quando è pieno".

Il ceo irlandese ha spiegato che "alcune tariffe Ryanair sono aumentate del 20% nell'estate del 2023 rispetto a quella precedente, e non del 70% come dice Enac, perché l'anno prima i prezzi erano bassi per il Covid, e quest'anno il costo del carburante è salito".