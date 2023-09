Save the children: meno opportunità a scuola per i giovani immigrati

La scuola italiana è alle prese con un numero sempre minore di studenti, a causa del calo demografico che da anni investe il nostro Paese: rispetto a 7 anni fa, quasi 71.000 bambini in meno hanno varcato la soglia della scuola elementare e le classi sono sempre più multiculturali.

A ricordarlo è il Rapporto annuale sulla scuola di Save the Children, “Il mondo in una classe", dedicato ad approfondire le disuguaglianze educative che colpiscono, in particolare, bambini e adolescenti figli di genitori di origine straniera.

Il rapporto sottolinea come, tra gli iscritti nelle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie siano oltre 800mila i minori stranieri, pari ad oltre 1 su 108 (10,6%). Il mancato riconoscimento della cittadinanza italiana, secondo l'Organizzazione, ha un impatto sul successo scolastico e segna il loro percorso di crescita e di formazione rispetto ai coetanei.

Molti studenti con "background migratorio" (i nati in Italia con almeno uno dei genitori che ha fatto ingresso in Italia come migrante e i minori che sono giunti in Italia essendo nati e precedentemente vissuti in un altro Paese), pur nascendo o crescendo in Italia, hanno meno opportunità rispetto ai loro compagni di scuola, a partire dall'inserimento alla scuola dell'infanzia, al ritardo scolastico dovuto alla collocazione in classi inferiori a quelle corrispondenti all'età anagrafica o alla mancata ammissione all'anno successivo, fino all'abbandono precoce. Questi studenti incontrano maggiori difficoltà, ad esempio, a partecipare a gite scolastiche e scambi culturali all'estero e, successivamente, anche ad accedere all'Università o ai concorsi pubblici.

Il 67,5% degli studenti stranieri è nato in Italia

Da un'indagine quantitativa realizzata da Save the Children su 6.059 studenti di cinque città italiane, è emerso che il 67,5% degli studenti stranieri iscritti nelle nostre scuole è nato in Italia: dall'anno scolastico 2017-18 al 2021-22 il numero è cresciuto del 10,8%, passando da 531.467 a 588.986 alunni, con un incremento di oltre 57 mila minori.

Nella scuola dell'infanzia, su 100 alunni con "background migratorio" circa 83 sono nati in Italia; nella scuola primaria quasi tre minori su quattro (73,6%); nella scuola secondaria di I grado sono il 67% e nella scuola secondaria di II grado il 48,3%, quasi uno su due. Il 65,5% degli studenti stranieri presenti in Italia si concentra nelle regioni del Nord, seguite, a distanza, dal Centro (21,9%), Sud e Isole (12,6%). Sono i risultati di un'indagine quantitativa realizzata da Save the Children, che ha coinvolto 6.059 studenti tra i 10 e i 17 anni, che frequentano la scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado in cinque città (Catania, Milano, Napoli, Roma e Torino).

Frequenza, abbandono, apprendimento: i numeri

Il Rapporto offre alcuni spunti per comprendere la relazione tra educazione e cittadinanza, e, in particolare, quanto i percorsi educativi e scolastici dei minori di origine straniera possano essere influenzati positivamente dal riconoscimento dello status di cittadina o cittadino italiano.

In Italia solo il 77,9% dei bambini con cittadinanza non italiana è iscritto e frequenta la scuola dell'infanzia (percentuale che sale all'83,1% per i nati in Italia) contro il 95,1% degli italiani, sperimentando così, fin dai primi anni di vita, percorsi scolastici e educativi diversi.

Tra gli studenti con background migratorio si registrano maggiori ritardi scolastici, casi di dispersione e abbandono scolastico. Mentre gli studenti di origine italiana in ritardo nell'anno scolastico 2021/22 rappresentavano l'8,1%, quelli con cittadinanza non italiana erano il 25,4%, con un divario che diventa ancora più allarmante nella scuola secondaria di II grado (16,3% contro il 48,4%).

Le disuguaglianze si rilevano anche negli apprendimenti: al termine del primo ciclo di istruzione la percentuale degli studenti che non raggiungono le competenze adeguate in italiano, matematica e inglese (secondo i dati Invalsi 2023) tra gli immigrati di prima generazione è doppia (26%) rispetto agli studenti italiani o stranieri di seconda generazione.

Povertà e pandemia gravano sul percorso educativo

A gravare sul percorso educativo dei minori con background migratorio, anche le condizioni di povertà economica e l'impatto della pandemia, che in molti casi ha comportato l'interruzione dell'insegnamento della lingua italiana e delle attività extrascolastiche.

L'11% degli alunni con background migratorio ha dichiarato di aver avuto periodi di interruzione della scuola di 6 mesi o più contro il 5,9% degli studenti con genitori italiani. Tra i minori con background migratorio che hanno risposto di aver smesso di frequentare la scuola per periodi prolungati e che non hanno cittadinanza italiana, l'8,3% indica tra le motivazioni principali il fatto che non ci fossero posti disponibili a scuola, il 3,2% la conoscenza limitata della lingua italiana, il 2,2% la necessità di aiutare i genitori a casa e il 2,5% il fatto che la scuola non sia utile. Queste percentuali scendono nettamente tra i minori con background migratorio che hanno la cittadinanza italiana: solo l'1,5% afferma di non aver trovato posto a scuola.