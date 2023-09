Sbarchi senza sosta a Lampedusa: nell'hotspot presenti oltre duemila migranti

Notte di sbarchi a Lampedusa. A partire dalla scorsa mezzanotte sono 33 i barchini approdati sulle coste dell'isola, mentre il conteggio delle persone è ancora in corso.

Il primo blocco di 15 approdi di migranti - 9 dei quali direttamente sulla terraferma, fra la spiaggia dell'Isola dei Conigli, Cala Croce e Guitgia nonché al molo Favarolo - ha portato sull'isola 477 persone. Altre operazioni di salvataggio sono in corso.

Ieri sono stati 51 gli approdi sull'isola.

Quasi tutti i barchini soccorsi o giunti direttamente sulla terraferma fra ieri e oggi sono salpati da Sfax, in Tunisia. Solo un paio di barchini in metallo, secondo quanto raccontato dalle persone arrivate a Lampedusa, si sono messi in navigazione da Monastir e da Sidi Mansour.

I migranti giunti hanno dichiarato ai soccorritori, per la maggior parte, di essere originari di Nigeria, Sierra Leone, Sudan, Ciad, Tunisia, Guinea e Camerun e di aver pagato, per la traversata da 1.000 a 5mila dinari tunisini ciascuno (5000 dinari, circa 1500 euro).

Oltre 2.000 migranti nell'hotspot, via al piano di trasferimenti

A conteggio ancora in corso sono oltre 2mila, secondo la polizia, gli ospiti presenti all'hotspot di Lampedusa che, appena lunedì, aveva 19 persone al suo interno.

La Prefettura di Agrigento, per alleggerire la struttura di contrada Imbriacola, ha disposto il trasferimento di circa 600 persone con il traghetto di linea che in serata giungerà a Porto Empedocle. Ma è in arrivo anche la nave Diciotti della Guardia costiera che servirà per aumentare e accelerare i trasferimenti verso altri centri d'accoglienza.

Ieri, con i due traghetti di linea, erano state già spostate 503 persone.