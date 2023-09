Schianto Freccia, Enac: oltre 2 mila impatti di aerei con animali selvatici nel 2022

L'incidente aereo avvenuto nei pressi dell'aeroporto di Caselle, nel Torinese, costato la vita a una bambina di 5 anni, ha riacceso i riflettori sul tema degli animali selvatici, soprattutto uccelli, e sui probemi che possono causare a un aereo in volo.

Compito dell'Enac (Ente Nazionale per l'Aviazione Civile) è anche quello di garantire la regolarità e la sicurezza della navigazione aerea, per uno sviluppo armonico del trasporto aereo, "attuando ogni misura idonea a prevenire e ridurre i rischi per la navigazione, come il 'wildlife strike'.

Il nome ‘Wildlife strike’ sta a indicare proprio l'impatto dei velivoli con animali selvatici ed è in costante aumento in tutto il mondo. Ciò è dovuto principalmente alla crescita progressiva del traffico aereo, ma anche all'incremento numerico di molte popolazioni di animali selvatici nel corso degli ultimi decenni.

Solo nel 2022 gli impatti di aerei con animali selvatici, in maggior parte uccelli, ma anche mammiferi, monitorati dall'Enac, sono stati 2.168, in gran parte nelle aree aeroportuali sotto i 300 piedi di altezza. In 1917 casi non ci sono state conseguenze specifiche, mentre sono 40 gli impatti con danni, 121quelli multipli e 103 quelli con 'indigestione', cioè con un animale finito nei motori, secondo i dati dell'ultima relazione annuale Enac sui 'Wildlife Strike'.

Il rapporto ricco di dati, indica anche procedure e rimedi attuati con informazioni sui singoli aeroporti.