Schillaci: "Il vaccino anti-Covid disponibile già dalla prossima settimana"

"Credo si potranno fare insieme" i vaccini anti-Covid e anti influenzale, "con due inoculazioni. Ricordo che oltre al Covid c'è anche il problema dell'influenza: le categorie a rischio per il primo farebbero bene a vaccinarsi anche per l'influenza. Attenzione, prudenza, ma nessun allarmismo". Lo ha detto il ministro della Salute Orazio Schillaci, su Rtl 102.5 durante "Non Stop News".

Sul vaccino anti-Covid ha poi avvisato che "dovrebbe essere disponibile già dalla prossima settimana. Le categorie alle quali è fortemente raccomandato sono i fragili, gli ultrasessantenni e gli operatori sanitari. È un presidio fondamentale, partiremo anche con una campagna per ricordare ai cittadini di vaccinarsi oltre che per il Covid anche per l'influenza. Il vaccino - ha aggiunto - sarà gratis per tutti, anche per le altre categorie. Stiamo valutando la distribuzione insieme alle regioni, conteremo molto sulle farmacie, ma soprattutto sui medici di medicina generale".