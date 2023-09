Sciopero a Melfi, si ferma la produzione di Stellantis. Sindacati: “Adesione altissima”

Lo sciopero è stato proclamato - spiegano i sindacati - “per le mancate risposte dell'azienda sull' organizzazione del lavoro, sulla sicurezza e sui carichi di lavoro, ma anche per chiedere maggiori garanzie sull'occupazione ”. Anche se il fermo della produzione sarebbe dovuto, almeno in parte, al mancato arrivo di componenti.

Dopo il clamoroso sciopero negli Usa - che per la prima volta ha coinvolto contemporaneamente tre case automobilistiche: General Motors, Ford e Stellantis, la società madre di Jeep e Chrysler - anche in Italia si ferma la produzione nello stabilimento Stellantis di Melfi . Otto ore proclamate da Fim, Fiom e Uilm, in una astensione dal lavoro che interessa anche i lavoratori delle fabbriche dell'indotto di tutto il territorio, dove - secondo i sindacati - l'adesione avrebbe raggiunto tra il 90 e il 100%. Stellantis, nello specifico, ha registrato un'adesione del 25%.

“È stata altissima l'adesione allo sciopero al primo turno allo stabilimento di Melfi e in tutte le aziende automotive del territorio. Nello stabilimento Stellantis la produzione è totalmente ferma”, scrive in un comunicato la Fiom Cgil Nazionale e Fiom Cgil Basilicata nel quale “chiede migliori condizioni di lavoro, un piano concreto per la produzione e garanzie occupazionali per i lavoratori di Stellantis, indotto e logistica”.

“È importante essere qui per ribadire a Stellantis che i patti si rispettano e per dire al Governo che i tavoli sono utili se producono risultati concreti in termini di politiche e investimenti per il settore”, ha affermato il segretario generale della Cisl Basilicata Vincenzo Cavallo, per il quale “a Melfi si gioca il futuro di tutta la nostra regione la cui economia dipende fortemente dalla presenza di questo importante sito industriale. La transizione verso la mobilità elettrica è una sfida che va accompagnata con investimenti concreti su occupazione, filiere, ricerca e sviluppo. Senza questi investimenti l'obiettivo del milione di vetture che il governo si è dato nelle interlocuzioni con Stellantis rischia di essere irrealistico”.