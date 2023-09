In Trentino un pilota ha perso la vita in uno scontro di un deltaplano con un parapendio. L'incidente è avvenuto nel pomeriggio in Valsugana, nella zona della Panarotta, nei pressi di Levico Terme.

Alcuni testimoni oculari dello scontro hanno lanciato l'allarme. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco, il soccorso alpino e l'elisoccorso, ma per uno dei due piloti il medico d'urgenza ha solo potuto costatare il decesso.