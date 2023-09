Scuola, in Alto Adige è suonata la prima campanella e niente voti sotto al 4

In Alto Adige, la mattina del 5 settembre, per poco meno di 100mila ragazzi è suonata la prima campanella. L'anno scolastico altoatesino è iniziato con una importante novità: una legge provinciale ha abolito i voti sotto il 4.

Se comunque in Provincia di Bolzano il 2 e 3 erano già voti usati molto raramente, perché una raccomandazione invitava i professori ad evitare queste valutazioni viste come una “condanna” difficile da recuperare, ora c'è proprio il divieto.

Gaudio e gioia per gli studenti? Anche polemica tra gli addetti ai lavori.

La proposta, portata avanti dall'assessore alla scuola in tedesco in Alto Adige, aveva già fatto discutere nei mesi scorsi e, a gennaio, la presidente dell’Anp Lazio, Cristina Costarelli, aveva detto all’Adnkronos “La scala dei voti è una scala decimale, quindi può esserci il 10 e può esserci anche un voto che sia un 3 o nella peggiore delle ipotesi un 2. Mi stupisce sia un assessore ad occuparsi di questo argomento che è comunque un tema strettamente legato alle decisioni delle scuole”.

La proposta, oggi legge, fatta dall’assessore Philipp Achammer era motivata dal fatto che i voti bassi "non hanno alcun valore educativo e pedagogico”. Achammer è convinto infatti che “la valutazione non sia un processo neutro e quella rappresentata dal sistema di voti decimale è centrata sulle prestazioni e sta alla base di un’idea di scuola selettiva e non autenticamente inclusiva”.

Il segretario generale della Flc Cgil, Francesco Sinopoli, aveva spiegato all’Adnkronos: “Non si tratta di utilizzare un intervallo numerico più o meno ampio, ma di cambiare la prospettiva: da un voto con funzione selettiva e talvolta sanzionatoria, a una visione formativa che trasformi la valutazione degli apprendimenti in valutazione per l’apprendimento e per il successo formativo di tutte e di tutti”.

Anche il segretario generale della Uil Scuola, Giuseppe D’Aprile, aveva commentato la proposta dell’assessore alla scuola in tedesco in Alto Adige, dicendo: "L’apprendimento e l’educazione non sono cose immediate e misurabili con voti alti o bassi, ma vanno al di là dell’espressione di un numero. Il voto dato ad un compito non è un giudizio sulla persona. La scuola non è il luogo delle performance, ma il luogo delle relazioni educative e dell’apprendimento”.

Ad ogni modo, la proposta è ormai una realtà e se per i sostenitori di tale provvedimento un 2 e un 3 sono un macigno, il fronte del no evidenzia invece che in questo modo vengono premiati i fannulloni.

Comunque sia, con voti o con giudizi, l'estate in Alto Adige per alunni e studenti dura meno che nel resto dell'Italia. Infatti, da una decina di anni, lì le vacanze estive sono più brevi, a favore di un break di una settimana i primi di novembre. Così, anche questa volta, si è riacceso lo storico dibattito sull'utilità delle ferie autunnali.

Se, presto o tardi, il mese di settembre segna il ritorno di milioni di ragazzi e bambini sui banchi di scuola, questo periodo segna anche la spesa delle famiglie per l'acquisto dei materiali scolastici e, in un contesto economico in cui gli aumenti di prezzo hanno coinvolto diversi prodotti, anche i beni scolastici hanno subito dei rincari. La risposta degli italiani a tali rincari sembra essere la preferenza di prodotti scolastici di seconda mano. Lo dimostrano le crescenti ricerche e i numerosi annunci su piattaforme nella compravendita di prodotti second-hand. Tra giugno e agosto 2023, infatti, le ricerche on-line dei libri di testo usati sono aumentate del 77% rispetto allo scorso anno.