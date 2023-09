Scuola, oggi prima campanella in diverse Regioni. Si riparte tra tradizione e novità

Prima campanella per molti studenti italiani. I primi a tornare in aula sono stati quelli di Bolzano, il 5 settembre, preceduti dai bambini dell’infanzia a Trento, il 4 settembre. Gli ultimi alunni che varcheranno per la prima volta il cancello di scuola saranno invece quelli di tre Regioni: Emilia-Romagna, Lazio e Toscana, il 15 settembre.

Oggi primo giorno in Abruzzo, Basilicata, Campania, Friuli Venezia Giulia, Marche, Sicilia, Umbria e Veneto.

Ovviamente ci sono differenze regionali nelle date di avvio delle lezioni e di termine dell’anno scolastico, oltre che nella scansione temporale delle festività ulteriori rispetto a quelle nazionali.

Il messaggio del ministro Valditara

Il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara ha affidato ai social il messaggio di auguri in occasione del rientro a scuola dopo le vacanze estive.

“Care ragazze, cari ragazzi, Ci siamo. È arrivato quel momento sempre uguale e sempre diverso: il nuovo inizio dell’anno scolastico- ha scritto il ministro- Dal punto di vista vostro, dal punto di vista di ciascuno di voi, l’inizio è sempre nuovo. E per noi, quello che conta di più siete proprio voi, è il vostro inizio, perché il centro di un sistema d’istruzione moderno deve essere la persona. Voi con le vostre capacità da scoprire e moltiplicare giorno per giorno, voi con i vostri sogni che sono il contrario delle chimere, voi con le vostre storie da scrivere, con le vostre capacità e i vostri progetti. Buon anno!”.