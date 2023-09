"Segni molto particolari", il valore della diversità e dell'inclusività

Realizzato in collaborazione con la Polizia di Stato, il cortometraggio è stato scritto e diretto da Alessandro Parrello, che è anche produttore con la West 46TH Films, insieme a Maddalena Mayneri e Roberto Ciufoli ed ha ottenuto il patrocinio del Comitato Italiano Paralimpico. Protagonisti di questo divertente poliziesco, che racconta la disabilità in chiave ironica e profonda, sono Federica De Benedittis, Massimo Wertmüller , Roberto Ciufoli, Simone Colombari, Niccolò Gentili, Daniela Morozzi, Lidia Vitale e lo stesso Parrello.

Il cortometraggio si inserisce in un percorso voluto dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza volto all’utilizzo dei più moderni strumenti audiovisivi per raccontare i valori di solidarietà, legalità, inclusione ed amicizia che accompagnano il lavoro quotidiano delle donne e degli uomini della Polizia di Stato che si è dimostrata straordinariamente moderna diventando la prima forza armata e di polizia in Europa arruolando 13 atleti paralimpici. L’11 luglio scorso hanno infatti prestato giuramento solenne di fedeltà alla Repubblica entrando a far parte a tempo indeterminato del ruolo tecnico-scientifico della Polizia di Stato.