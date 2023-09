Settimo giorno di calo per le Borse europee. Apple giù, Cina vieta gli iPhone ai dipendenti pubblici

I dati sul Pil nell'Eurozona e il calo della produzione industriale in Germania hanno pesato sui listini azionari. L'indice Eurostoxx 600 è al settimo giorno consecutivo di calo. Milano -0,20%, dopo il quasi meno uno e mezzo di ieri.

A Wall Street tiene l'indice Dow Jones (+0,09%), molto peggio il Nasdaq dei titoli tecnologici (-1,19%).

A trainarlo al ribasso il -3,40% di Apple. Questo perché la Cina ha vietato l'uso degli iPhone e degli altri dispositivi stranieri ai dipendenti pubblici e delle società possedute dallo Stato. I membri del personale non potranno nemmeno portare i dispositivi all'interno degli uffici.

E' una notizia che oggi penalizza anche i produttori di microchip, come StMicroelectronics, oggi -4,06%, fa peggio sul Ftse Mib solo Fineco (-5,74%). Al contrario i maggiori rialzi per Hera (+3,22%) e Terna (+2,75%).

Sul fronte dei titoli di Stato, il Tesoro italiano ha lanciato il nuovo BTP valore. Il titolo sarà in offerta fra il 2 ed il 6 ottobre. La durata è pari a 5 anni con cedole trimestrali crescenti in base allo scorrere del tempo. Ci sarà un premio fedeltà per chi tiene i titoli fino alla scadenza. Il rendimento sarà noto il 29 settembre.