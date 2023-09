Seul: la Corea del Nord ha lanciato missili da crociera nel Mar Giallo

Lo Stato maggiore sudcoreano ha denunciato che Pyongyang ha lanciato diversi missili cruise in direzione del Mar Giallo. Il numero, la portata, l'altitudine e la velocità dei missili non sono ancora stati comunicati. Il lancio è avvenuto intorno alle 4:00 di sabato ora locale (19:00 GMT di venerdì), ha dichiarato il Comando militare congiunto (JCS) della Corea del Sud, senza fornire ulteriori dettagli.

"Manterremo il nostro monitoraggio e la nostra sorveglianza, continuando a mantenere la nostra posizione di piena prontezza in cooperazione con gli Stati Uniti", si legge nel comunicato.

Si tratta dell'ultimo di una serie di test condotti dal Nord nelle ultime settimane, tra cui il lancio di un satellite spia fallito alla fine del mese scorso.

Giovedì l'agenzia statale KCNA ha riferito che Pyongyang ha condotto una simulazione di attacco nucleare "a terra bruciata" su obiettivi in tutta la Corea del Sud. Una risposta del regime alle esercitazioni congiunte di Seul e Washington note come Ulchi Freedom Shield, condotte anche con bombardieri B-1B, che il Nord considera come una “prova di invasione” . La Corea del Nord ha protestato per il dispiegamento dei bombardieri strategici statunitensi lanciando due missili balistici poche ore dopo come rappresaglia.