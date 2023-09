"Sicuramente una visita in Vietnam ci sarà": le parole del Papa e il nuovo scenario con Hanoi

“Sicuramente una visita in Vietnam ci sarà. Se non andrò io, andrà Giovanni XXIV...”.

La “battuta” pronunciata da Papa Francesco sul volo di ritorno dalla Mongolia, oltre a sottolineare le difficoltà sempre crescenti per un uomo di 86 anni a sostenere viaggi lunghi e impegnativi (“Per me adesso fare un viaggio non è tanto facile come all'inizio, ci sono delle limitazioni nel camminare…”, ha infatti ammesso il Pontefice in conferenza stampa con i giornalisti), ha acceso una luce su quella realtà geopolitica – nonché religiosa – particolarmente interessante che è, appunto, il Vietnam.

Il Paese del Sudest asiatico, in forte crescita economica e con performance di sviluppo e progresso notevoli, vanta una comunità cattolica parimenti crescente, sempre più “di peso” in uno Stato sulla carta ancora “comunista”, segnato dal tragico passato della guerra che ne cambiò la storia, oltre a rappresentare il conflitto emblematico della Guerra Fredda: la famosa contrapposizione “per procura” tra Stati Uniti e Cina maoista.

A maggioranza buddista, in Vietnam la pratica religiosa è molto diffusa e oltretutto viene consentita senza particolari limitazioni (come invece accade in Cina). I cattolici vietnamiti, ha illustrato Vatican News nel 2019, sono più di 7 milioni e costituiscono circa il 7% della popolazione totale. Le vocazioni, inoltre, sono in aumento ma scarseggiano i seminari per formare gli aspiranti consacrati. Sempre nel 2019, la Chiesa poteva contare su 11 seminari, con oltre 2.600 studenti provenienti da 27 diocesi: una realtà comunque non sufficiente ad accogliere tutti.

Tra l’altro, è stato proprio un gesuita, come Papa Francesco, Alexandre de Rhodes, a portare la religione cattolica sulle sponde del Mekong. Oltretutto, a sottolineare l'attenzione (non di oggi) del Pontefice per il Paese del Sudest asiatico, la creazione a cardinale nel 2015 di Pierre Nguyễn Văn Nhơn, arcivescovo emerito di Hanoi, oggi uscito dal Collegio dei cardinali elettori.