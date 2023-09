Sondaggio Wsj dà Trump al 60%, Biden: "Non sono vecchio, sono solo saggio"

Nonostante le incriminazioni e i guai giudiziari, Donald Trump continua ad incrementare il suo vantaggio sugli altri candidati repubblicani in vista della corsa alle presidenziali del 2024.

A corroborare l'ipotesi che per il tycoon non sia ancora politicamente finita, arriva un sondaggio pubblicato dal Wall Street Journal secondo il quale l'ex presidente è in testa con il 60% delle preferenze tra gli elettori del Grand Old party.

Quanto alla corsa contro Joe Biden, sebbene i candidati siano a soli tre anni di distanza, il 77enne magnate newyorchese e l'attuale presidente sono testa a testa con il 46% dei voti ma per il 73% degli americani l'80enne presidente dem è troppo anziano per un secondo mandato.

Da Filadelfia dove è in visita per il Labor Day, la festa dei lavoratori Usa, arriva fulminea la risposta del presidente in carica: "Mi continuano a dire che sono troppo vecchio. Sono solo più saggio".

"Continuerò a fare questo lavoro, con il vostro aiuto", ha detto il presidente sul palco della città della Pennsylvania rivendicando la creazione di milioni di posti di lavoro dal suo arrivo alla Casa Bianca.

"Quando c'era l'altro, la Cina ci rubava il lavoro, ora i lavori stanno tornando negli Stati Uniti", ha attaccato riferendosi al potenziale rivale repubblicano. "Non è Wall Street che ha costruito l'America, sono i sindacati", ha sottolineato Biden.