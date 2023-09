Stati Uniti, Biden: "Mi candido perché Trump vuole distruggere la democrazia americana"

"Mi candido perché in gioco c'è la democrazia, Trump vuole distruggere la nazione". Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden, nel corso di una raccolta fondi per le presidenziali 2024, nel teatro di Lunt-Fontanne di Broadway, gremito di grandi star, non ha usato mezzi termini. "Non ci sono dubbi - ha detto riferendosi allo slogan dell'ex presidente, "Make America Great Again" - Donald Trump e i suoi repubblicani MAGA sono determinati a distruggere la democrazia americana. E difenderò, proteggerò e combatterò sempre per la nostra democrazia". Parlando al pubblico ha detto che “i gruppi che incitano all’odio sono stati incoraggiati”, i libri vengono vietati, i bambini vanno a scuola temendo le sparatorie".

Biden ha anche accusato Trump e i suoi alleati di inchinarsi ai dittatori: "Non mi schiererò con dittatori come Putin. Forse Trump e i suoi amici del Maga potranno inchinarsi, ma io no".

È stato uno dei rimproveri più forti del presidente nei confronti del favorito repubblicano ed ex presidente, che sta affrontando accuse penali per il suo ruolo nel tentativo di ribaltare le elezioni del 2020. E ciò avviene mentre cresce la pressione politica da parte dei repubblicani alla Camera che hanno aperto un'indagine di impeachment su Biden nel tentativo di collegarlo agli affari di suo figlio Hunter e distrarlo dal pericolo legale di Trump.

Biden ha detto di voler inviare, candidandosi alle presidenziali 2024, il “messaggio più forte e potente possibile sul fatto che la violenza politica in America non è mai, mai, mai accettabile”, sottolineando di non credere che l'America sia un Paese "negativo, un Paese della carneficina guidato dalla rabbia, la paura e le vendetta. Donald Trump lo crede".