L'annuncio di Von der Leyen: "Ho chiesto a Draghi report sulla competitività"

“Ecco perché - ha annunciato - ho chiesto a Mario Draghi, una delle menti economiche più brillanti d'Europa, di redigere un rapporto sul futuro della competitività europea. Perché l'Europa farà di tutto per mantenere il suo vantaggio competitivo, a qualunque costo", ha detto citando il famoso whatever it takes che ha reso Draghi celebre in Europa, quando salvò l'euro da presidente della Bce.

Le tre sfide europee dell'occupazione, dell'inflazione e del contesto imprenditoriale, ha detto Von der Leyen, "si presentano in un momento in cui chiediamo anche all'industria di svolgere un ruolo di primo piano nella transizione verde. Dobbiamo quindi guardare oltre e determinare come rimanere competitivi in ​​questo contesto".

Già molte le reazioni dall'Italia alla notizia di Draghi chiamato a collaborare da Von der Leyen.

''Un'ottima notizia. Un orgoglio per l'Italia", scrive in una nota Mariastella Gelmini, senatrice e portavoce di Azione. "Fondamentale il lavoro svolto in questi anni da Draghi, sono certa che riuscirà a coniugare la transizione Green che abbiamo davanti con l'economia e l'esigenza di accompagnare le filiere produttive in questa sfida, proprio all'insegna della competitività. Darà, ancora una volta, un contributo prezioso all'Italia e all'Europa''.

Il deputato democratico Piero De Luca, capogruppo in commissione Politiche Ue, ha scritto: “Quando l'Europa è coraggiosa, riesce a mettere in campo risposte innovative e straordinarie, necessarie per affrontare le sfide complesse del nostro temp. Pienamente condivisibile il messaggio che Von der Leyen ha lanciato oggi, invitando a non interrompere nei prossimi anni il percorso delle riforme avviato a Bruxelles per rafforzare sempre più la nostra Unione”