Strage di Ustica, la reazione di Parigi dopo le parole di Amato: "Già fornito ogni elemento"

Finora, a qualche ora dalla pubblicazione dell’intervista su Repubblica in cui l’ex premier Giuliano Amato ammette che fu la Francia ad abbattere il Dc9 Itavia nei cieli di Ustica, il 27 giugno 1980, arriva la prima reazione da Parigi: uno scarno comunicato del Quai d’Orsay, sede del ministero degli Esteri d’Oltralpe, in cui si dice: “Su questa tragedia, la Francia ha fornito ogni elemento in suo possesso ogni volta che le è stato chiesto”.

Sollecitato dopo la pubblicazione della scottante intervista all'ex presidente del Consiglio sul disastro di Ustica, il ministero aggiunge che ogni informazione è stata fornita “soprattutto nel quadro delle inchieste condotte dalla giustizia italiana”. E aggiunge: “Restiamo ovviamente a disposizione per lavorare con l'Italia, se ce lo chiederà”.