Strage di Ustica, l'ex ministro Andò: "Affrontai Mitterrand, si mostrò infastidito"

Il muro opposto dai francesi su Ustica "l'ho toccato per mano, da ministro. Ogni volta che provavo a parlarne con il mio collega e compagno di partito, Pierre Joxe, col quale ero in ottimi rapporti, lui si ritraeva". È quanto afferma in un'intervista a La Repubblica l'ex ministro della Difesa nel governo Amato, Salvo Andò.

Nei colleghi francesi rilevava "imbarazzo, nella consapevolezza che nell'opinione pubblica internazionale i francesi erano i principali indiziati, per via dei loro cattivi rapporti con Gheddafi". I francesi - prosegue Andò - "hanno sempre opposto una resistenza passiva all'accertamento della verità, non prove a discolpa".

L'ex ministro ricorda in particolare un episodio. "Partecipai a un bilaterale, c'erano anche Giuliano Amato e François Mitterrand. Ustica non era all'ordine del giorno, in modo fermo e garbato posi la necessità di un'operazione trasparenza tra Paesi amici". Il presidente francese "non disse una parola", "si mostrò infastidito", dice Andò. Un atteggiamento che definisce "un muro di gomma. Agli americani e ai francesi - sostiene - dava fastidio il nostro rapporto amichevole con il regime libico".

Andò sottolinea che "Amato parla adesso perché ora ci sono le condizioni per esigere dalla Francia piena collaborazione". "A un certo punto della propria vita si ha l'urgenza di tornare sui propri passi, di ripensarli. Ustica è una grande tragedia nazionale. Ma siamo ancora in tempo per la verità".