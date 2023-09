Strage di Ustica, vertice in Procura la prossima settimana. Forse sarà sentito Amato

Si va verso un vertice in Procura a Roma, in programma per la prossima settimana, in cui verrà fatto il punto sull'inchiesta ancora aperta sulla strage di Ustica. Un incontro a cui prenderanno parte, in base a quanto si apprende da fonti di Procura, il procuratore capo Francesco Lo Voi, l'aggiunto Michele Prestipino e il sostituto Erminio Amelio, quest'ultimo titolare del fascicolo. Obiettivo è valutare eventuali spazi di manovra e l'eventuale opportunità di sentire l'ex premier Amato, dopo le sue affermazioni dei giorni scorsi, in qualità di persona informata dei fatti.