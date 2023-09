Strasburgo: L'Italia ha violato il diritto di un padre e dei suoi due figli a instaurare un rapporto

"La tolleranza dimostrata di fatto dai tribunali verso la costante opposizione della madre e dei servizi sociali a far incontrare padre e figli" è la dimostrazione che l' Italia ha violato il diritto a costruire un legame tra padre e figli. Lo ha stabilito la Corte europea dei diritti umani.

La corte sottolinea anche l'"assenza di misure in grado di consentire l'instaurazione di un contatto effettivo e una serie di carenze procedurali". Lo Stato dovrà versare a padre e figli 24mila euro per i danni morali subiti. Nella sentenza la Corte mantiene l'anonimato sia per il genitore che per i minori.

Il tribunale sottolinea che i protagonisti della controversia arrivata alla Corte di Strasburgo, un padre e i suoi due figli, sono sottoposti a programma di protezione testimoni.

Il genitore, nato nel 1990, ed è di origini romene, mentre i due figli hanno cittadinanza italiana e sono nati nel 2009 e nel 2011.

La vicenda inizia nel settembre2016 quando l'uomo, di fronte all'opposizione della madre dei bambini al mantenimento di un rapporto con i figli, presenta una domanda per riconoscerli legalmente al tribunale di Roma. Spiega di non averli potuti riconoscere perché non presente legalmente in Italia al momento della nascita del primo figlio e perché in prigione e sotto processo, al momento della nascita del secondo.

Nonostante i tribunali gli riconoscano il diritto di visita, nel procedimento per il riconoscimento dei minori, in primo grado il 17 agosto 2020 e in Corte d'Appello il 28 ottobre 2021, i servizi sociali non predispongono un calendario di visite, organizzando un unico incontro nel maggio 2021. Il Governo italiano per difendersi spiega che le autorità hanno "adottato tutte le misure richieste per proteggere l'interesse dei minori" e che "non era possibile organizzare le visite prima che fosse riconosciuto il rapporto genitori-figli". Inoltre evidenzia che "i ritardi non sono stati causati dalle autorità, ma sono il risultato delle misure prese per combattere la pandemia Covid 19, visto che il padre era detenuto, e dal fatto che genitore e minori fossero in un programma di protezione dei testimoni".

La Corte accetta questa difesa solo in parte, dicendo "di comprendere che una situazione del genere può comportare difficoltà nell'applicazione del diritto di visita", ma che le carenze che ha riscontrato "non sono manifestamente legate alle circostanze in questione". Tra l'altro la Corte europea dei diritto dell'umo afferma che "il processo decisionale, nel suo complesso, è stato iniquo" perché sono mancate sia le perizie sui bambini per determinare quale fosse la loro reale volontà rispetto al rapporto con il padre, sia quella sulla capacità genitoriale dell'uomo.