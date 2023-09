Stress da rientro scolastico: ansia e notti insonni per 3 studenti su 4

Alzi la mano - e parlando di scuola mai metafora fu più azzeccata - chi, negli anni da studente, sia stato davvero felice di tornare ai libri, alle interrogazioni e ai compiti in classe. Una percentuale davvero minima di pochi fortunati che hanno potuto giovare di un entusiasmo per i più immotivato.

Per quattro alunni su 5, secondo un sondaggio condotto da Skuola.net, ansia, desiderio di fuga, sconforto e rabbia rimangono ancora le emozioni prevalenti registrate tra gli studenti che stanno per tornare a scuola.

La pressione sentita riguarda, per uno su 3, anche la fatica di dover tornare ad affrontare la routine scolastica. Per molti è causa di disagio anche il tempo libero da dedicare allo studio o il trovarsi sommersi dagli impegni. I compiti delle vacanze sono per lo più assenti. “Nonostante ciò, il primo giorno di scuola rimane un rito da celebrare, spesso con portafortuna e immancabili foto e video da postare sui social”, fa sapere Daniele Grassucci che ha interpellato circa mille studenti di scuole medie e superiori.

La coltre di pessimismo ha avvolto gli studenti già da diversi giorni: oltre la metà (52%) ha notato un peggioramento del proprio umore (tristezza improvvisa, sbalzi emotivi, ecc.); il 37% riporta di disturbi del sonno, con difficoltà ad addormentarsi o notti agitate; il 27% racconta di problemi con l’alimentazione (si mangia troppo o troppo poco oppure si saltano dei pasti). Solo 1 su 4 non lamenta alcun tipo di effetto collaterale.

Quasi 1 su 3 vive in modo fortemente negativo l’idea di dover ricominciare con lezioni e interrogazioni. Oltre 1 su 5 non accetta di dover passare di nuovo ampie porzioni dei pomeriggi e dei fine settimana seduto al tavolo a fare i compiti o a preparare le verifiche. Invece 1 su 6 (17%) non vorrebbe riprendere la solita routine, con le giornate scandite solamente dalla scuola e dagli impegni pomeridiani (attività sportive, corsi vari, ecc.). Mentre 1 su 10 sa già che farà fatica ad alzarsi presto la mattina, dopo mesi di relax totale. Tanti quanti quelli (9%) spaventati soprattutto dal confronto con i compagni di classe, che curiosamente sono di più di coloro che provano disagio a ritrovare i propri docenti (6%).

Tasto dolente, il controllo dei compiti per le vacanze: “Appena 3 studenti su 10 si presenteranno in classe con la coscienza pulita, dato che hanno completato tutti gli esercizi assegnati oppure perché non ne avevano affatto visto che cambiano ciclo scolastico o istituto”. Un altro 38% ha cercato di farne la maggior parte senza cedere alla tentazione di copiare. Il 20% ha fatto lo stesso ma solo grazie alla “scorciatoia”. Oltre 1 su 10, invece, non ha fatto proprio nulla o ha copiato dall’inizio alla fine.

Tra i modi per combattere ansie e paure, secondo il sondaggio, circa 1 su 5 ricorrerà a un qualche rito propiziatorio. Tra loro, la maggior parte (28%) indosserà un accessorio portafortuna, il 26% proverà a mettere le mani sul banco preferito, il 20% si affiderà soprattutto a preghiere e invocazioni verso l’alto, il 12% indosserà un capo d’abbigliamento considerato “fortunato”.

Infine, il vestiario, ritenuto fondamentale per 7 ragazze/i su 10 che si presenteranno (o si sono già presentati) in classe con un outfit ragionato nei minimi dettagli. Così come, per ben 6 su 10, sarà fondamentale o comunque molto importante sedersi al banco più amato. Ancora meglio se al fianco di un compagno con cui c’è un feeling particolare: è tra i desideri neanche troppo nascosti di oltre 8 su 10. “E per suggellare un momento in ogni caso importante” conclude Grassucci “1 studente su 5 ha già messo in preventivo di fare foto, video o pubblicare contenuti social per ricordare questa giornata”.