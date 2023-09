Sulle borse pesa il calo degli ordini in Germania

Giornata negativa per le borse: a Milano -1,00% per l'indice Ftse Mib, a quota 28.357 punti. In calo anche Parigi, -0,55%, mentre gli indici di Londra e Francoforte sono attorno alla parità.

Negativa anche Wall Street: -0,50% per l'indice S&P500, peggio il Nasdaq dei tecnologici, -0,77%.

Gli investitori guardano con preoccupazione i dati sull'economia tedesca. A luglio gli ordini per le fabbriche sono scesi dell'11,7% rispetto a luglio, molto peggio del -4% atteso dagli analisti nei sondaggi precedenti al dato.

Oggi inoltre l'Ocse, l'Organizzazione dei paesi avanzati, ha sì confermato le stime del Pil dell'Eurozona, +0,9% quest'anno e +1,5% nel 2024. Ma ha espresso anche l'invito alla Bce a continuare con i rialzi dei tassi per contenere l'inflazione.

Intanto, sul fronte bancario Unipol (-0,43%) ha chiesto alla Bce l'autorizzazione a salire nell'azionariato di Banca Popolare di Sondrio (+2%), di cui detiene poco meno del 10%. La motivazione è aumentare la collaborazione nei servizi di bancassicurazione.

Oggi a Piazza Affari negativo il comparto bancario. Il titolo con il maggiore ribasso nel paniere del Ftse Mib è Mps, -4,87%, che paga ancora l'incertezza su tempi e modalità dell'uscita dello Stato dall'azionariato.

Ancora in evidenza il petrolio: dopo una prima discesa è tornato a superare i 90 dollari al barile. Una tendenza rialzista che segue l'annuncio di Arabia Saudita e Russia di prolungare fino a fine anno i tagli alla produzione inizialmente previsti fino a fine settembre.