Coppa Davis: team azzurro pronto al debutto contro il Canada (nonostante le polemiche)

Inizio turbolento per questa nuova avventura. Il forfait di Jannik Sinner e Matteo Berrettini, la polemica di Fabio Fognini per l'esclusione dalla rosa dei convocati, non hanno scalfitto la fiducia del capitano della nazionale italiana di tennis: "Due anni fa siamo partiti con la costruzione di un nuovo gruppo, oggi siamo una squadra. E' lo step successivo, e l'abbiamo completato anche prima di quanto mi aspettassi".

Pronti via. Il girone “A”, composto da Italia, Canada, Svezia e Cile, scende in campo da martedì 12 a domenica 17 settembre. Teatro della competizione l’Unipol Arena a Bologna. L'esordio del Team Azzurro sarà mercoledì 13 settembre contro il Canada, detentore del titolo . Secondo scontro venerdì contro il Cile, domenica quello con la Svezia. Ogni sfida prevede due singolari e un doppio. Filippo Volandri è orgoglioso della forza del suo gruppo e delle sue scelte: Lorenzo Musetti, Lorenzo Sonego, Simone Bolelli e i due esordienti in nazionale Matteo Arnaldi, entrato oggi per la prima volta in Top 50, e Andrea Vavassori.

Le parole di Volandri in conferenza stampa: "Bisogna affrontare insieme quello che succede, ma già da tempo parliamo solo di quello che ci aspetta da mercoledì in poi. Siamo tutti sereni, c'è un bellissimo clima in squadra come siete abituati a vedere in questi ultimi due anni. Ho chiesto a tutti grandissima disponibilità - continua il capitano -, abbiamo più di un'opzione in doppio, e più di una in singolare. L' obiettivo è di essere tutti pronti a prescindere da chi giocherà. E la risposta che mi stanno dando in questi giorni va esattamente in questa direzione".

L'Italia riparte dal Canada, campione in carica, che ci ha sconfitto in semifinale meno di un anno fa. Assenti tra i canadesi Felix Auger-Aliassime e Denis Shapovalov. Si potrebbe, quindi, parlare anche di rivincita per quella sconfitta difficile da mandare giù nel 2022.

Volandri sottolinea: "Tutte le sfide sono diventate difficili, tutte le squadre si sono arricchite e poi in Davis la classifica vale fino a un certo punto, l'abbiamo sperimentato anche a Malaga. Dobbiamo soltanto pensare a noi, alle nostre prestazioni. E poi tutti i match sono complicati per noi, ma anche per i nostri avversari sarà difficile giocare contro di noi. Il pubblico italiano, come l'anno scorso, ci darà una grande spinta".

E tutti gli italiani ricordano l'insalatiera vinta nel 1976 grazie ai “quattro dell'Ave Maria”, come li chiamava l'allora capitano Nicola Pietrangeli, il gruppetto formato da Adriano Panatta, Tonino Zugarelli, Corrado Barazzutti e Paolo Bertolucci.