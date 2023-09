Coppa Davis: gli Azzurri volano alle Finals di Malaga

L'Italtennis si qualifica per le Finals di Malaga, nell'incontro che si sta disputando all'Unipolarena di Bologna agli Azzurri occorreva soltanto vincere una partita contro gli svedesi. E questo punto è arrivato nella prima partita in programma, dove Matteo Arnaldi ha sconfitto Leo Borg per 2-0 (6-4, 6-3 i parziali).

Il Canada aveva battuto il Cile 2-1, e questo ci permetteva di guardare agli incontri odierni contro la Svezia, con una certa tranquillità.

All'Italia (diretta tv su Rai Due, e poi dalle 19.40 su Rai Sport; tutti gli incontri in streaming su Raiews.it) bastava appunto vincere un match per agguantare le Finals a Malaga.