Coppa Davis: Azzurri a un passo dalle Finals in attesa di sfidare la Svezia

L'Italia ha portato a casa la sfida con il Cile, grazie alla vittoria in rimonta di Matteo Arnaldi (n.47 Atp) su Cristian Garin (103esimo del ranking mondiale) con il punteggio di 2-6, 6-4, 6-3, dopo due ore e 24 minuti; al successo di Lorenzo Sonego, numero 38 del ranking, anche lui in rimonta, contro Nicolas Jarry, 22esimo in classifica Atp, in tre set 3-6, 7-5, 6-4. E grazie all'affermazione, in chiusura, nel doppio con Sonego-Musetti che hanno battuto Tomas Barrios Vera-Alejandro Tabilo per 6-7, 6-3, 7-6. Volandri ha deciso, a sorpresa, di cambiare le carte in tavola e di mandare di nuovo in campo Sonego per affrontare il doppio cileno.

La vera è stato il l'esordiente Matteo Arnaldi, il 22enne sanremese, che al suo debutto in Davis con la maglia della nazionale ha dimostrato non solo carattere e determinazione ma anche la capacità di superare l'emozione della sua “prima” volta riuscendo a ribaltare totalmente la partita.

Così Matteo Arnaldi dopo aver vinto in rimonta contro Garin il primo singolare del match di apertura della sfida di Davis contro il Cile: "Ero un po' nervoso all'inizio e non riuscivo a giocare il mio tennis migliore. Nel secondo set ho cercato in ogni modo di rimanergli attaccato e nel terzo la chiave è stata quel quarto game da 15 minuti. Quando giochi per il tuo Paese è molto differente: senti la pressione, il calore della gente. In questa sfida stiamo cercando di fare tutti del nostro meglio - e aggiunge - non era un match semplice da giocare dopo la sconfitta con il Canada. Però non vedevo l'ora di scendere in campo, perché sono venuto qui per giocare e non per stare in panchina. E voglio ringraziare il capitano Filippo Volandri per questa opportunità che mi ha dato. Sapevo che sarei stato teso ed ho cercato di superare questa cosa. Sapevo che il mio miglio tennis sarebbe arrivato prima o poi ma soprattutto sapevo che ci avrei provato fino alla fine".

Ed è un adrenalinico, ed anche sentimentale, Lorenzo Sonego quello che commenta la vittoria contro Nicolas Jarry in due ore e 43 minuti. Il 28enne di Torino è stato protagonista di una meravigliosa rimonta che nel secondo set lo ha visto anche annullare ben quattro match-point all'avversario.