Coppa Davis: Arnaldi rimonta Garin e porta l'Italia in vantaggio contro il Cile

Dopo la sconfitta contro il Canada, i ragazzi di Filippo Volandri hanno dovuto archiviare in fretta la delusione, concentrarsi e combattere se vogliono staccare il pass per Malaga.

L'Italia è in vantaggio per 1-0 sul Cile al termine del primo singolare del match di Coppa Davis, grazie alla vittoria in rimonta di Matteo Arnaldi su Cristian Garin, con il punteggio di 2-6, 6-4, 6-3 dopo due ore e 24 minuti. Nel secondo singolare Lorenzo Sonego, numero 38 del ranking, affronterà Nicolas Jarry, 22° in classifica Atp.

La compagine cilena, fa veramente paura, spinta dal n. 22 del ranking Nicolas Jarry. Serve da parte degli azzurri una prova convincente, magari con un punteggio netto, Volandri deve valutare molto bene i tennisti da mandare in campo viste anche le defezioni, e le polemiche dell'ultim'ora. E' una sfida senza appello, o dentro o fruori. Dopo il disastroso match contro il Canada, campione uscente, i nostri portacolori sono chiamati a battere il Cile nel match valido per il Gruppo A della fase a gironi di Coppa Davis 2023. E Cile sia, che nel primo incontro ha battuto la Svezia con un netto 3-0.

In panchina, per sostenere i compagni, c'è anche Matteo Berrettini, costretto al forfait dopo la distorsione alla caviglia riportata agli Us Open, come veva fatto lo scorso anno.

Berrettini, infortunatosi alla caviglia del piede destro, ha saltato non solo l’appuntamento dell’Unipol Arena, ma anche l’intera trasferta asiatica e si augura di poter giocare in azzurro in occasione della fase finale a Malaga, nell’evento che metterà in palio la celebre Insalatiera.