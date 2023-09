La leggenda Nicola Pietrangeli fa 90

Nasce a Tunisi l’11 settembre 1933, padre italiano e madre di origini danesi e russe. Nel 1946 il padre viene espulso ed è costretto ad allontanarsi dall’Africa. Nicola ha 13 anni e lo raggiunge con la madre a Ventimiglia. Ma il ragazzo non conosce l’italiano, solo il francese, e impara a sue spese che se non vuole soccombere deve lottare e non subire. Grazie al fisico e al pallone, come racconta, inizia a giocare a calcio per strada, ed è così che impara l'italiano. Ma la passione per il calcio, e per la Lazio, cede il posto al tennis che lo consacra star internazionale.

Nicola Pietrangeli fa 90. Et voilà. Una vita piena, avventurosa, complicata, vissuta fino in fondo. Nel bene e nel male. Sportivo, celebre, amato dalle donne (e contraccambiato), ha calcato i campi da tennis nell’era in cui le racchette erano di legno, ed è da sempre considerato uno dei migliori giocatori italiani pre “Era Open”.

E sarà proprio il tennis a riscrivere la sceneggiatura della sua vita. Il ragazzo è bravo. Anzi un vero talento. Diventa n. 3 del ranking tra il ‘59 e il ’61. Tra i tanti prestigiosi successi in carriera: due vittorie al Roland Garros, nel ’59 e nel ’60, idem a Roma nel ’57 e nel ‘61. Tra i suoi record le partite giocate in Coppa Davis: 164 incontri con 78 successi in singolo e 42 in doppio, con Orlando Sirola ha formato una delle coppie leggendarie del mondo del tennis.

Wimbledon è una storia a parte: ha partecipato ben 18 volte, riuscendo a raggiungere la semifinale nel 1960, sconfitto dal mito Rod Laver in cinque set (6-4, 3-6, 8-10, 6-2, 6-4). Ci sono voluti per 60 anni per riuscire a far arrivare un altro italiano in finale, ovvero Matteo Berrettini nel 2021. E poi l'ingresso nella "Hall of Fame" del tennis, unico giocatore italiano presente, e il Foro Italico a lui intestato. Capitano, seppur discusso, di quel gruppo di giovani tennisti italiani, Paolo Bertolucci, Tonino Zugarelli, Corrado Barazzutti e Adriano Panatta, che si sono portati a casa “l’insalatiera” per la vittoria, nel 1976 in Cile, in Coppa Davis. Polemiche a parte, Pietrangeli ha sempre affermato: “Io non mi prendo nessun merito sportivo, perché in campo ci vanno i giocatori, mi prendo il merito, e non lo divido con nessuno, di averli portati a Santiago”.

Un rapporto, con Adriano, solcato da battibecchi lungo tutti questi anni ma, come sottolinea il fantastico 90enne: "Con lui nessuna rivalità, questa è una stupidaggine. Lui ha 17 anni in meno di me, appartiene a un'altra generazione. E’ stato un bravissimo campione, è la gente che mi butta dentro a questa polemica. Certo Panatta ha vinto 14 tornei, io ne ho vinti 53… “