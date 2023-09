US Open: è Coco Gauff la nuova regina di New York

Coco ricorda anche la sconfitta in finale al Roland Garros: "Parigi, con la sconfitta in finale del 2022, è il luogo in cui tutto è cambiato, perché in quel momento ho sentito la pressione di giocare la prima finale e ovviamente non ho reso al meglio. Stavolta invece sentivo di giocare al meglio delle mie possibilità. Il momento chiave? Forse quando ho coinvolto il pubblico dopo un bel passante, da quel momento mi sono sentita in grado di tornare a casa con il trofeo".

Un sogno realizzato e mentalmente inseguito sin da bambina. "La prima volta che mi sono immaginata su questo campo è stato tanto tempo fa, quando avevo otto anni e per la terza o quarta volta di fila arrivai qui per l'Arthur Ashe Kids Day, semplicemente guardando gli altri giocare. Quando avevo 13 anni e giocavo gli US Open juniores, ho seguito la finale maschile di quell'anno, e allora ancora di più mi immaginai protagonista al posto loro. Il supporto che ho trovato in queste due settimane è incredibile. Ovviamente in primis da parte del presidente Obama e dell'ex First Lady Michelle, è pazzesco che fossero qui per la mia partita del primo turno".

L'ammirazione dell'ex presidente degli Stati Uniti, Barack Obama, per la giovane tennista, si è manifestato anche sui social: "Congratulazioni alla campionessa degli US Open, Coco Gauff. Non potremmo essere più orgogliosi di te dentro e fuori dal campo e sappiamo che il meglio deve ancora venire".