Us Open: Medvedv vs il fenomeno Djokovic, che a 36 anni non intende mollare

Non ci sono più aggettivi per sottolineare la carriera di Novak Djokovic. Decima finale a New York, 36 in tutta la sua carriera, 23 titoli vinti. Eccolo lì, nonostante l'età che avanza, conquistare l'ennesima ribalta. E lui lo sa: "A 36 anni gioco un'altra finale Slam. Non posso prevedere se sarà l'ultima oppure no. Quindi, cercherò di godermi l'opportunità di conquistare un altro titolo Slam di più rispetto, magari, a quanto facessi dieci anni fa, quando sapevo di avere ancora davanti a me tanti anni di carriera. Cercherò di pensare alla sfida di domenica come se fosse solamente un altro incontro, con l'obiettivo di vincerlo", sottolinea il serbo, che da lunedì tornerà numero uno della classifica mondiale.

Nole, attore protagonista sui campi di cemento di Flushing Meadows, ottiene il plauso dopo aver battuto l'outsider Ben Shelton, n. 47 Atp, in tre set con il punteggio di 6-3 6-2 7-6, in 2 ore e 42 minuti.

Ora sfiderà Daniil Medvedev, vincitore della seconda semifinale contro Carlos Alcaraz. Il russo ha le idee chiare, visto che incontrerà l'uomo dei record: "Domenica c'è Djokovic. Ogni volta che lo affronto è più forte di quella prima. Dovrò giocare la mia miglior partita di sempre per avere chance di batterlo. Per la mia fiducia - aggiunge - questa vittoria è molto importante. Allo stesso tempo, se dovessi perdere domenica, me ne andrei da New York terribilmente dispiaciuto, seppur al termine di un grande torneo. Il tennis è così. Spero di avere davanti a me ancora tanti anni di carriera, per fare altre grandi cose nei palcoscenici più importanti al mondo. Quando sai di poter raggiungere certi risultati, ne vuoi ancora e ancora. La cosa più importante è essere in grado di usare l’esperienza delle volte precedenti, ma cercando di dimenticarsi di come è andata le volte precedenti e pensare solo alla nuova opportunità".

Medvedev, n. 3 del mondo e del seeding, ha piegato in semifinale Carlos Allo spagnolo, primo favorito del tabellone e attuale numero uno del ranking internazionale, col punteggio di 7-6 (3) 6-1 3-6 6-3.