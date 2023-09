Si ferma agli ottavi di finale lo splendido cammino di Matteo Arnaldi agli Us Open, quarto e ultimo Slam della stagione in corso sui campi in cemento di Flushing Meadows. Il 22enne sanremese deve arrendersi a Carlos Alcaraz, numero 1 del tabellone e campione uscente, per 6-3 6-3 6-4 in due ore di gioco.

Nei quarti di finale lo spagnolo attende il vincente della sfida tra Jannik Sinner e Alexander Zverev.