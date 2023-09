Us Open, ottavi di finale: di scena Arnaldi e Sinner, sfide tra sogno e fame di approdo ai quarti

Sfide azzurre di primissimo piano, con la speranza - indubbiamente di difficile realizzazione - che ai quarti si possa gustare un derby Arnaldi-Sinner. Se il 22enne di Sanremo, n. 61, battesse il fenomeno-Alcaraz, che duella con Nole Djokovic per il primo posto del ranking Atp, potrebbe festeggiare a oltranza. Premessa per sottolineare che il tennista ligure potrà scendere in campo (sfida prevista dalle 18, ora italiana) senza pressioni, certo che ogni game strappato al fuoriclasse iberico sarà una conquista.

Il cammino di Matteo è stato da applausi: prima il lunghissimo match con Arthur Fils , quindi la netta vittoria su Cameron Norrie rappresentano un biglietto da visita che Alcaraz non potrà sottovalutare. Lo spagnolo sa di trovarsi di fronte un avversario in forma e dunque non potrà permettersi quelle pause che si sono viste nelle ultime settimane, anche se i match tre su cinque sono una cosa diversa dai Masters 1000.