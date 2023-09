Us Open: Alcaraz in semifinale. Duellerà con Medvedev che denuncia: "Qualcuno morirà per il caldo"

Tutto secondo copione: è Carlos Alcaraz a chiudere il quadro dei semifinalisti degli Us Open, quarto e ultimo Slam della stagione in corso sui campi in cemento di Flushing Meadows. Nella notte italiana, il numero 1 del mondo e del tabellone, campione in carica, si è imposto nettamente sul tedesco Alexander Zverev, 12esima testa di serie, con il punteggio di 6-3, 6-2, 6-4. Lo spagnolo si giocherà l'accesso in finale contro il russo Daniil Medvedev, numero tre del tabellone. L'altro finalista uscirà dal confronto tra lo statunitense Ben Shelton, numero 47 del mondo, e il serbo Novak Djokovic seconda testa di serie.

US Open, Carlos Alcaraz vs Alexander Zverev

Da registrare, sul fronte temperature sempre più calde, nel contempo che lo stesso Daniil Medvedev, dopo la sua vittoria per 6-4, 6-3, 6-4 su Andrey Rublev, ha guardato nella telecamera a bordo campo e ha detto: "Non puoi immaginare. Un giocatore morirà e vedranno. L'unica cosa che è un po', chiamiamola pericolosa, è che la domanda è: fino a che punto potremmo arrivare? Non sono sicuro di cosa possiamo fare. Perché probabilmente non possiamo fermare il torneo per quattro giorni - perché sono stati, tre, quattro giorni in cui è stato così brutale - perché poi praticamente rovina tutto: la TV, anche i biglietti, tutto. Rovina tutto", ha sbottato Medvedev, sostenendo di aver bisogno di un bagno di ghiaccio e di qualcosa da mangiare dopo aver lasciato il campo.

Ieri Medvedev ha usato un inalatore durante il cambio del secondo set mentre era visitato da un medico, che gli controllava la respirazione con uno stetoscopio. Anche Rublev sembrava soffrire le condizioni estreme. Un’analisi dell'Associated Press mostra che negli ultimi decenni il clima è diventato sempre più caldo nei tornei del Grande Slam, riflettendo il cambiamento climatico vissuto nelle ondate di caldo in tutto il mondo quest’estate. La seconda settimana degli US Open sta spingendo i giocatori al limite. Per ora stanno usando il ghiaccio in sacchetti di plastica o avvolti in asciugamani, e tubi a bordo campo che soffiano aria fredda per cercare di rimanere freschi.