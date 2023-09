Us Open, sorpresa Ben Shelton che si afferma su Tiafoe: in semifinale se la vedrà con Djokovic

I pronostici dicevano tutt'altro, ma le sorprese sono evidentemente il sale dello sport. Ben Shelton, 20 anni e numero 47 del mondo, è l'outsider dell'Open degli Stati Uniti 2023. Il nordamericano ha battuto il favorito Frances Tiafoe, in un derby super infuocato, per 6-2, 3-6, 7-6, 6-2 in 3 ore e 6 minuti qualificandosi per le semifinali.

Il giovane tennista americano troverà ora sulla sua strada il numero 2 del seeding, “sua maestà” Novak Djokovic . "Ringrazio - ha detto Ben Shelton nell'intervista a bordo campo - tutto il pubblico, mi sento davvero bene, è stata una grande battaglia, l'atmosfera è stata pazzesca, grazie per avermi spinto così tanto da riuscire a vincere. Nel terzo set mi sono detto stai zitto e tira, non ti preoccupare di tutti questi break. Mio papà Brian - ha proseguito - mi aiuta a mantenere il controllo, il mio è un box fantastico".

Per Shelton, a livello assoluto e quindi considerando anche gli Atp, è la prima semifinale della carriera dopo i quarti di finale raggiunti a gennaio scorso all'Open d'Australia quando si arrese a un altro connazionale Tommy Paul. Grazie a questo risultato Shelton lunedì passerà dal numero 47 ad essere top 20.