Us Open: approdano al terzo turno Matteo Arnaldi e Lucia Bronzetti. Fuori Martina Trevisan

Un'affermazione, o meglio: un trionfo. Prosegue l'avventura di Matteo Arnaldi agli Us Open, quarta e ultima prova stagionale del Grande Slam. Il tennista ligure, numero 61 al mondo, ha superato dopo una maratona durata 3h57' il talentuoso francese Arthur Fils, 48esimo nel ranking mondiale, con il punteggio di 3-6, 7-5, 7-6, 5-7, 6-4. Al terzo turno Arnaldi giocherà contro il britannico Cameron Norrie, 16esima testa di serie del tabellone di New York. Per il 22enne sanremese è la prima volta a un terzo turno di uno Slam. "Il momento più complicato forse è stato all'inizio - l'analisi del match del ligure -, perché dovevo entrare in partita. Non è stato facile, ero un po' teso. Con Fils ci conosciamo bene e avevamo già fatto una bella partita a Madrid; ci diamo fastidio a vicenda e tra noi esce sempre una bella lotta. Serve bene, ha un gioco completo ma ha anche tanti alti e bassi e a volte ti regala dei game. Ho cercato di metterla su quell'aspetto, ho cercato di essere regolare e fare la differenza nei momenti importanti". Nel prossimo turno l'azzurro affronterà il mancino britannico Cameron Norrie.

Ansa Matteo Arnaldi

Anche Lucia Bronzetti accede al terzo turno dopo aver battuto in due set la tedesca n.143 del mondo Eva Lys, col punteggio di 6-3, 6-2. La riminese, attuale n.76 del ranking Wta, affronterà ora la cinese Qinwen Zhang (n.23) che ha battuto l'estone Kaia Kanepi e contro cui perse l'anno scorso al primo turno dell'Open di Monterrey.

GettyImages Lucia Bronzetti

Martina Trevisan è invece uscita di scena. La toscana, numero 58 del mondo, ha perso contro la russa Marketa Vondrousova. La fresca vincitrice del singolare di Wimbledon, numero nove del ranking Wta e del tabellone di New York, ha "dominato" il match e ha piegato l'azzurra con un duplice 6-2.

Ansa Martina Trevisan, US Open Tennis 31/08/23

Dopo il ritiro dagli Us Open per infortunio, l'ennesimo della sua carriera, Matteo Berrettini attende a New York per effettuare i controlli alla caviglia. Il tennista romano, nel match di secondo turno del singolare maschile degli Us Open, sui campi in cemento di Flushing Meadows, si è ritirato contro Arthur Rinderknech . L'azzurro, uscito dal campo dolorante e claudicante, aspetta ora che la caviglia si sgonfi, solo dopo potrà effettuare controlli specifici. A rischio la sua partecipazione alle gare di Coppa Davis di Bologna, dal 12 al 17 settembre, in un girone in cui l'Italia affronterà i campioni in carica del Canada, la Svezia e il Cile. Al suo posto il capitano azzurro, Filippo Volandri, potrebbe convocare Lorenzo Sonego o lo stesso Arnaldi.

gettyimages Us Open - Matteo Berrettini si ritira per infortunio durante il match

Quanto ai big internazionali, strada in discesa per Carlos Alcaraz. Lo spagnolo, testa di serie n.1 e campione in carica, si impone in tre set sul sudafricano Lloyd Harris con il punteggio di 6-3, 6-1, 7-6 (4). Nel prossimo turno Alcaraz affronterà l'inglese Dan Evans, che ha battuto l'olandese Botic Van de Zandschulp per 1-6, 6-1, 6-3, 6-3. Passa il turno anche il russo Daniil Medvedev, testa di serie n.3, che ha battuto l'australiano Chris O'Connell in quattro set con il punteggio di 6-2, 6-2, 6-7 (6), 6-2. Il finalista del 2020, Alexander Zverev, si è assicurato un posto al terzo turno grazie al successo in quattro set sul connazionale Daniel Altmaier per 7-6, 3-6, 6-4, 6-3. Per Zverev, testa di serie numero 12, c'è ora un match da non sottovalutare contro il bulgaro Grigor Dimitrov, il quale ha demolito per 6-3, 6-4, 6-1 lo scozzese Andy Murray, campione qui a Flushing Meadows nel 2012.

Ansa Carlos Alcaraz, US Open Tennis 31/08/23

Successi anche per l'australiano Alex de Minaur (n.13) sul cinese Yibing Wu per 6-1, 6-2, 6-1 e dell'altro inglese Cameron Norrie (n.16) sul cinese di Taiwan Yu Hsiou Hsu per 7-5, 6-4, 6-4. Il Grandstand di Flushing Meadows è stato poi il teatro dell'ultima partita della carriera di John Isner, battuto da Michael Mmoh in un match di secondo turno per 3-6, 4-6, 7-6, 6-4, 7-6. Non sono bastati ad Isner 48 aces per evitare una sconfitta che ne sancisce la fine della carriera.