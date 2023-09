Tennis: WTA San Diego, l'azzurra Paolini ko al primo turno

Nulla da fare per Jasmine Paolini, l'unica azzurra al via nel torneo Wta 500 di San Diego su cemento. La 27enne di Castelnuovo di Garfagnana, numero 33 del mondo, ha ceduto per 7-5, 6-0, in poco meno di un'ora e mezza di partita, alla 22enne statunitense Emma Navarro, numero 61 Wta, proveniente dalle qualificazioni.

Partita strana. Jasmine inizia subito male, perdendo il servizio in avvio. La Navarro conferma il vantaggio (2-0): poi l’azzurra non solo la riagguanta immediatamente ma la supera allungando sul 5-2 con cinque giochi vinti di fila. Da lì in avanti, però, Paolini non conquista più nemmeno un game e Navarro vola verso la vittoria vincendo tutti gli ultimi undici game.

Assente la campionessa in carica, la polacca Iga Swiatek, a guidare il seeding sono la tunisina Ons Jabeur e la francese Caroline Garcia, rispettivamente n. 7 e 10 del ranking.