Terremoti: scossa 3.9 al largo della costa marchigiana

Una scossa di magnitudo 3.9 si è registrata alle 16.36 al largo della costa marchigiana anconetana a 6 chilometri di profondità. L'episodio sismico è stato chiaramente percepito anche ad Ancona, con mobili che hanno tremato e lampadari in lieve oscillazione, ma non si segnalano danni o disagi a persone. L'epicentro della scossa si pone a 30 chilometri a est di fano e 37 chilometri a nord est di Ancona, più o meno nella zona in cui, il 9 novembre 2022, si verificarono due forti scosse (5.5 e 5.2) che causarono danni e sfollati tra l'anconetano e il pesarese.