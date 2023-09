Scossa di terremoto di magnitudo 3.8 tra Napoli e Pozzuoli

Una scossa di terremoto è stata avvertita a Napoli intorno alle 19.40. Secondo le stime del'Ingv, ha avuto una magnitudo di 3.8 e probabilmente un epicentro nell'area degli Astroni, oasi naturale al confine tra Napoli e Pozzuoli. Il sisma è stato localizzato a una profondità di 2 km. Si tratta di una delle scosse più forti nell'area degli ultimi anni.

La scossa è stata avvertita dai residenti di Fuorigrotta, via Manzoni, del quartiere collinare del Vomero e anche in centro città, oltre che nel puteolano. Da tempo nei Campi Flegrei è in atto un vistoso fenomeno di sciami sismici ripetuti legati al bradisismo.

Nei quartieri interessati molti residenti hanno lasciato le abitazioni e sono scesi in strada. Immediate le reazioni anche sui social. Al momento non ci sono segnalazioni di danni.