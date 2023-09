Terremoto in Toscana ed Emilia-Romagna, ancora scosse di assestamento nella notte

E' proseguito per tutta la notte lo sciame sismico tra la Toscana e l'Emilia Romagna, colpite ieri all'alba da un terremoto di magnitudo 4.9 con epicentro a Marradi, in provincia di Firenze.

La scossa più forte, di magnitudo 3.0 è stata registrata dall'Ingv alle 5.40 di questa mattina a 5 km da Marradi.

In via precauzionale, in alcuni Comuni dell'area le scuole sono chiuse anche oggi, in attesa della conclusione dei rilievi alle strutture pubbliche e private.

A Marradi e a Tredozio, il comune del forlivese epicentro a sua volta di numerose scosse di assestamento, sono stati allestiti lettini da campo per ospitare la notte chi non se la sente di pernottare a casa.