Il Testamento Solidale, una scelta per il 21% degli italiani over 50

Il testamento solidale come risposta, opposta e concreta, al clima di pessimismo che sta sempre più coinvolgendo gli italiani, sfiduciati dalla crisi sociale ed economica.

È quanto emerge dall'indagine “La percezione dei cambiamenti degli ultimi dieci anni e l’orientamento verso le donazioni e i lasciti solidali”, condotta per conto del Comitato Testamento Solidale.

Più di 4 italiani su 10 pensano che nell’ultimo decennio il mondo sia diventato un posto peggiore in cui vivere e lo stesso vale guardando dentro casa nostra, all’Italia. In questo scenario disincantato, il Terzo Settore è l’unico soggetto che la maggioranza degli italiani (quasi due terzi) vede concretamente impegnato nella costruzione di una società migliore. L’impegno civile (ambientale, sociale, culturale) è riconosciuto da una larghissima maggioranza come fattore decisivo nella costruzione di una società migliore, ma gli italiani pensano che per migliorare il mondo serva anche la solidarietà: dando sostegno a una buona causa tramite il lascito solidale (69%) o una generica donazione in denaro (66%). Il 21% del campione, corrispondente a 5.5 milioni di italiani (over 50), ha già previsto un lascito solidale nel suo testamento o è orientato a farlo, mentre aumentano gli indecisi (35% vs 27 nel 2022).

La percezione di un declino mentre cresce la consapevolezza su ambiente e salute

Guardando al nostro Paese, la percentuale di chi ritiene che nell’ultimo decennio l’Italia sia peggiorata sale al 47%; 1 su 10 ritiene che sia invece migliorata (mentre il 43% pensa che sia migliore per alcuni aspetti e peggiore per altri). Migliore o peggiore, ma per cosa? Tra gli ambiti che sono cresciuti, per gli italiani al primo posto si trova la ricerca medico-scientifica (35%) seguita da qualità della comunicazione (33%), tutela dell’ambiente (17%) e rispetto dei diritti civili (11%). Peggiorati invece, nella percezione della gente, il costo della vita (88%), le prospettive dei giovani (73%), il lavoro e l’occupazione (66%) e la sanità (61%). Secondo gli italiani, in Italia oggi c’è meno benessere economico (72%) ma anche meno fiducia nel prossimo (66%) ed equità sociale (62%). Nel complesso, oggi gli italiani vedono intorno a sé una società più preoccupata del futuro (77%) ma anche attenta alla propria salute (48%) e all’ambiente (45%), meno soddisfatta della vita (67%), meno attenta agli altri (48%) e meno tollerante (46%).

Passando dalla società all’individuo, la situazione è abbastanza speculare: oggi il 70% degli italiani si sente personalmente più preoccupato del futuro rispetto a 10 anni fa, più attento all’ambiente (58%) e alla salute (56%). Il 42% si dichiara più disponibile di 10 anni fa a impegnarsi in prima persona per aiutare chi è in difficoltà (42%) e per una buona causa (40%).

Secondo Paolo Anselmi, docente di Marketing sociale presso la Cattolica di Milano "non solo sembrano oggi molto più probabili a seguito di Covid e guerra in Ucraina, nuovi conflitti e nuove pandemie, ma appaiono seriamente deteriorate le condizioni sia ambientali sia sociali del nostro Paese e del pianeta. Uno scenario così negativo può generare nei cittadini risposte di segno opposto: può indurre alla rassegnazione e al pessimismo, oppure può stimolare una reazione positiva di assunzione di responsabilità e di impegno orientato alla soluzione dei problemi”.

Testamento solidale: sempre più una questione “di famiglia”

Il 21% del campione degli over 50, ovvero 5,5 milioni di italiani, hanno già previsto un lascito solidale o sono orientati a farlo, mentre aumentano gli indecisi (35% vs 27 nel 2022) e restano stabili quelli sfavorevoli (45%). La famiglia è la grande protagonista della scelta: 7 italiani su 10 coinvolgerebbero i parenti più stretti nella scelta (erano il 64% nel 2022) e solo il 16% dichiara che prenderebbe questa decisione da solo. Anche tra chi non pensa di fare un lascito solidale, più che l’egoismo, il deterrente è l’incertezza del futuro: il 32% teme di sottrarre risorse al futuro degli eredi e il 28% è preoccupato per la precarietà lavorativa di figli e nipoti.

“In Italia a fare testamento, rispetto ad altri Paesi del mondo, è una percentuale più ristretta di persone. In particolare, solo una minoranza, 5 milioni e mezzo di persone, dichiara di aver previsto un lascito solidale nel proprio testamento o di essere orientato a farlo - ha dichiarato Rossano Bartoli, presidente della Lega del Filo d’Oro - Eppure qualcosa si muove, stiamo assistendo ad un vero e proprio cambiamento culturale e possiamo dire che la generosità degli italiani non si è fermata neanche davanti agli eventi di questi ultimi 10 anni, nel corso dei quali il Comitato ha accompagnato l’opinione pubblica in un percorso di conoscenza e consapevolezza sullo strumento del lascito solidale, di cui oggi vediamo i frutti. Quanto al futuro, siamo consapevoli che ancora c’è del lavoro da fare, per superare qualche pregiudizio e diffondere sempre di più la cultura della solidarietà e del lascito”.

Testamento solidale, cosa c’è da sapere

Fare un lascito solidale a Organizzazioni riconosciute significa garantire cibo, salute e istruzione a milioni di bambini, aiutare le persone con disabilità ad integrarsi al meglio nella società, fornire servizi socio-sanitari adeguati. O, ancora: proteggere

e preservare l’ambiente e sostenere la ricerca scientifica contro malattie genetiche rare o patologie come leucemia, sclerosi multipla, fibrosi cistica, patologie tumorali, infettive, cardiovascolari e neurodegenerative.