La propaganda russa diventa cinema, ma "The Witness" fa flop al botteghino

La trama vede un valente violinista belga, Daniel Cohen, arrivare a Kiev per esibirsi nel febbraio del 2022, pochi giorni prima dell'inizio della guerra. Quando l'invasione della Russia inizia, Cohen si ritrova coinvolto nei combattimenti, e diventa “il testimone” di una serie di "crimini disumani e di provocazioni sanguinose da parte dei nazionalisti ucraini", recita la locandina del film.

Trai vari episodi, spicca uno in cui un comandante ucraino viene visto andare in giro con una copia dell'hitleriano Mein Kampf, mentre le truppe ucraine giurano fedeltà proprio al fuhrer. Testimone di orrori indicibili a cui riesce a sopravvivere, il belga Daniel Cohen si propone dunque di raccontare al mondo la "verità" sul conflitto.

"The Witness" è il primo lungometraggio russo sull'invasione dell'Ucraina, finanziato dal ministero della Cultura russo. Presentato in anteprima in tutto il Paese il 17 agosto, è però un flop al botteghino. Con un budget di 200 milioni di rubli (1,75 milioni di euro), ha incassato meno di 14 milioni di rubli (128.000 sterline) nelle prime due settimane, con gli spettatori di tutto il Paese che hanno segnalato sale cinematografiche vuote.

Il film descrive le truppe ucraine come violenti neonazisti che torturano e uccidono il loro stesso popolo. Ci sono tante scene in cui viene sciorinata la retorica russa sui soldati nazi ucraini, ma c'è spazio anche per un soldato mostrato mentre fa uso di droghe. Il giovane figlio del personaggio principale, a un certo punto, ha i suoi dubbi e si chiede: "Ma l'Ucraina non è la Russia?".

E naturalmente la versione di “The Witness” vuole che gli ucraini siano i responsabili dei crimini russi, come il massacro dei civili a Bucha, e il bombardamento del reparto maternità dell'ospedale di Mariupol. Tutta la narrativa promossa dal Cremlino fin dai primi giorni della guerra, anzi “Operazione speciale”, è insomma ospitata all'interno del film.

Il quotidiano britannico “Guardian” racconta la testimonianza di uno spettatore, Alexei, che ha chiesto di tenere nascosto il cognome per ragioni di sicurezza: "Avevo già visto tutti gli altri film e avevo una serata libera, quindi ho deciso di dare un'occhiata. Quando sono arrivato nella sala, ho pensato che la visione fosse finita perché era così vuota".

Anche in Bielorussia le cose non sembrano andate bene. Secondo il canale televisivo russo indipendente Nastoyashcheye Vremya, solo quattro persone hanno partecipato alla prima del film a Minsk, e le proiezioni sono state cancellate in diverse altre città.

Al di là dei risultati al botteghino, l'uscita di The Witness arriva sulla scia dei piani annunciati dalle autorità russe per aumentare la produzione di film volti a glorificare le azioni di Mosca in Ucraina.