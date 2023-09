L'estate sta finendo, al nord torna la pioggia

Dopo le temperature ben sopra la media registrate in questa prima metà di settembre, sono in arrivo piogge e grandinate su buona parte delle regioni settentrionali - il che porterà a una sensibile riduzione delle temperature. Arriva infatti una perturbazione di origine atlantica, che dalle prime ore di oggi, mercoledì 13, causerà precipitazioni sparse e rischio di temporali a partire da Piemonte e Lombardia.

Così il comunicato della Protezione civile: “Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento, d'intesa con le regioni coinvolte - alle quali spetta l'attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati - ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, locali grandinate, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento. Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata l'allerta arancione su parte della Lombardia e allerta gialla su parte di Piemonte e Lombardia”.

Il Comune di Milano ricorda poi che durante le allerte meteo è vietata la frequentazione dei parchi cittadini, in cui sono ancora in corso verifiche per la stabilità delle alberature, così come è vietato fermarsi nei pressi di alberi e piante con segni di danneggiamento. Visto il pericolo di fulmini, il suggerimento ai cittadini è in generale di non sostare sotto alberi, impalcature dei cantieri, dehors e tende.