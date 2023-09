Trieste, narcotrafficante colombiano sarà scarcerato per scadenza dei termini

Un errore della procura di Trieste potrebbe portare alla scarcerazione di Angel Martinez Quiroz, narcotrafficante colombiano, nella lista dei ricercati dall'Interpol come uno dei più pericolosi al mondo. L'uomo potrebbe essere liberato dal penitenziario di Bogotà per scadenza dei termini della custodia cautelare in carcere.

Quiroz fu arrestato al termine della più grande operazione antidroga condotta in Italia, coordinata dalla Procura di Trieste e conclusasi con il sequestro record di 4,3 tonnellate di cocaina e 38 arresti.

L'avvocato Alessandro Tirelli, direttore dell'Alta Scuola di Estradizione delle Camere Penali Internazionali, che difende Quiroz insieme con la collega Federica Tartara, ha precisato: "Il nostro assistito intende continuare nel suo atteggiamento collaborativo con la Procura". Si è trattato però di "un'occasione persa per la giustizia", ha spiegato, aggiungendo che il boss era disposto "a giungere alla cooperazione con la Dda e gettare luci sulle trame di un traffico internazionale di quella portata". Oltre ad aver acconsentito all'estradizione chiedendo i domiciliari in cambio del carcere.

Adesso con la decorrenza del termine di custodia non è detto che si possa arrivare a un processo. Inoltre l'estradizione, per un accordo tra Italia e Colombia, non può essere richiesta più di una volta per il medesimo procedimento penale.

Il Gip del Tribunale di Trieste, Marco Casavecchia, ha già emesso l'ordine di scarcerazione provvisorio inviandolo al ministero dell'Interno, che provvederà a trasmetterlo alle autorità colombiane.