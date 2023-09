Troppo caldo, la stazione invernale di La Sambuy chiude definitivamente gli impianti

L'inverno sta arrivando. E per un’altra stazione sciistica in Francia questo significa affrontare la realtà: non c’è abbastanza neve per andare avanti.

Per questo il comprensorio sciistico di La Sambuy - Seythenex, sul Monte Bianco, nell'Alta Savoia francese, ha deciso di chiudere e smantellare i suoi impianti di risalita. Il riscaldamento globale, infatti, ha ridotto la stagione sciistica a poche settimane, troppo esigue per giustificare economicamente l'apertura degli impianti.

Il comprensorio, a un'altitudine compresa tra i 1.150 metri e i 1.800, secondo i meteorologi quest'inverno non sarà abbastanza innevato. Non lo potrebbe neppure essere artificialmente per via delle scarse piogge estive (e degli elevati costi dell'innevamento artificiale). Ai microfoni dell'emittente televisiva Cnn il sindaco di La Sambuy, Jacques Dalex, ha confessato che nella scorsa stagione (normalmente dal 1 dicembre al 30 marzo) la neve ha permesso di lavorare solo quattro settimane e il resort ha registrato una perdita operativa annuale di circa 500 mila euro. Il solo mantenimento degli impianti di risalita costa almeno 80 mila euro l'anno.

Il consiglio comunale di La Sambuy (che gestisce anche le piste) non se l'è sentita di scommettere su una prossima stagione di neve e di freddo, dando ragione di fatto agli esperti, tra cui la geografa francese Megali Reghezza-Zitt che, a gennaio, "alla luce delle attuali traiettorie di riscaldamento" aveva predetto "la morte dello sci" Oltralpe già tra vent'anni. La neve artificiale, che in teoria potrebbe coprire fino al 45% delle piste francesi, stando all'esperta, è una risposta solo nel breve periodo che potrà compensare la situazione al massimo solo fino al 2050.

Le disastrose previsioni sciistiche, in Francia, convergono nel suggerire ai gestori e ai proprietari degli impianti di iniziare una graduale transizione economica. La Sambuy non se lo è fatto dire due volte. Il resort, ha annunciato il Sindaco Delex all'emittente statunitense, si proporrà come meta per imparare a "scoprire e proteggere la natura, fare passeggiate, praticare sport, se possibile".