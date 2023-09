Australia, opere d'arte nascoste dei pacchi di pasta: restituite all'Italia

Un tesoro di beni archeologici trafugati e finiti dall'altra parte del mondo sta per tornare in Italia. I Carabinieri del Nucleo tutela patrimonio artistico hanno recuperato i pezzi di inestimabile valore in una delle principali università australiane, l'Università Nazionale Australiana, che ha collaborato con i militari. Le opere si trovavano nel museo dei classici dell'università e includono ad esempio un'anfora di 2.500 anni fa raffigurante Eracle che combatte il mitico leone di Nemea. Gli inquirenti vi sono arrivati grazie a una vecchia Polaroid del vaso di Eracle scoperta mentre indagavano su un ladro d'arte. L'Università di Canberra ha dichiarato di aver acquistato il vaso in "buona fede" all'asta di Sotheby's nel 1984, e di essere "orgogliosa" di collaborare con gli investigatori italiani per vederlo restituito alla sua legittima casa. La curatrice del museo Georgia Pike-Rowney ha descritto il vaso, che risale al 530 a.C., come uno "splendido esempio" di antico artigianato mediterraneo.

rainews Anfora decorata, tra i tesori che gli investigatori d'arte italiani hanno trovato in una delle principali università australiane

Lavorando in collaborazione con il museo, i Carabinieri hanno anche identificato un piatto decorato con pesci rossi rubato in Puglia e sono stati in grado di risalire a David Holland Swingler, un trafficante d'arte americano e importatore di cibo noto per un modus operandi culinario. "Durante i viaggi in Italia, Swingler si è procurato il materiale direttamente dai tombaroli", ha detto Pike-Rowney "e ha poi contrabbandato gli articoli negli Stati Uniti nascosti tra pacchi di pasta e altri cibi italiani". Spinta a intraprendere una propria verifica, l'Università Nazionale Australiana ha successivamente trovato una testa di marmo romana che apparteneva a una collezione separata di proprietà del Vaticano.

afp Testa di marmo di un giovane, tra i tesori che gli investigatori d'arte italiani hanno trovato in una delle principali università australiane