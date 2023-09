Truffati 56 investitori con "schema Ponzi". Fermato giro da 10 milioni di euro di un ex broker

Prometteva ai clienti lauti guadagni e, una volta ricevute le somme richieste, le reinvestiva in una società di capitali amministrata da lui stesso, senza essere iscritto né all'albo dei consulenti finanziari né a quello delle società di intermediazione mobiliare usando quello che, in gergo, viene definito come “schema Ponzi”.

Con l'accusa di abusivismo finanziario e l'obbligo di dimora, è stata così fermata l'attività illecita di un ex broker che ha truffato 56 potenziali investitori, tra cui diversi anziani, a cui aveva promesso interessi attivi tra il 15 e il 18 per cento annuo, con liquidazione mensile dei rendimenti derivanti dalla compravendita dei titoli. Il giro quantificato è di circa 10 milioni di euro.

Le indagini sono state svolte con il coordinamento della Procura della Repubblica di Ivrea e alla, misura cautelare del Gip presso il Tribunale eporediese disposta, si aggiunge anche il sequestro preventivo per circa 500 mila euro, quale profitto del reato commesso. Sono stati sottoposti a sequestro probatorio anche 190 monete d’oro e orologi di lusso.

Secondo quanto ricostruito, l’ex consulente finanziario chiedeva ai risparmiatori di aprire un conto corrente ad hoc su cui fare confluire il capitale da investire e, nel contempo, di consegnargli le credenziali per accedere ai sistemi informatici bancari. Successivamente, attraverso il servizio di home-banking, convertiva parte delle somme depositate sui conti correnti in USD e, quindi, effettuava attività di compravendita giornaliera dei titoli azionari sul mercato americano con la tecnica del cosiddetto trading intraday.

A quel punto il broker eseguiva le operazioni di investimento avvalendosi delle disponibilità presenti o direttamente sui conti correnti accesi dai singoli risparmiatori o su conti correnti “recipiente”, intestati a persone rientranti nella propria cerchia familiare (su cui venivano bonificate somme di denaro tratte dai conti correnti dei clienti). I risultati, però, erano negativi e l'ex broker, per illudere invece i risparmiatori, bonificava, secondo le scadenze pattuite, l’importo dei presunti rendimenti conseguiti, utilizzando in parte quote dello stesso capitale versato dai risparmiatori e, in parte, somme distratte dai conti correnti di altri clienti e di famigliari secondo le dinamiche del noto “schema Ponzi”. Ciò fino a quando l’esiguità delle provviste complessivamente disponibili non ha reso più sostenibile tale meccanismo.