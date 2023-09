Trump, dov’è Melania? La domanda è virale e vola persino nei cieli sopra lo stadio di Ames, in Iowa

Era lì per godersi la partita e un po' di popolarità, dato il successo di cui Trump gode in Iowa, e invece le attenzioni sono state rivolte al velivolo portatore della sgradevole domanda “Dove si trova Melania?”, in riferimento all’ex first lady che non si fa più vedere insieme al marito, da quando hanno lasciato la Casa Bianca.

Lo stadio è il Jack Trice Stadium di Ames e la partita quella tra gli Iowa Hawkeyes e gli Iowa State Cyclones, ma il catalizzatore è stato quel messaggio tra le nuvole, diventato virale sui social.

L’hashtag “wheresmelania” ha fatto il giro del mondo ed esiste persino un sito con lo stesso nome dove si invita a geolocalizzare l'ex first-lady.

Melania ufficialmente sostiene la candidatura del marito, ma tiene un profilo molto basso e non ha mai partecipato agli eventi pubblici elettorali di Trump, né lo ha mai accompagnato in tribunale per rispondere delle incriminazioni, quattro in cinque mesi: Manhattan, Miami, Washington e Fulton County, in Georgia.

Nessuna uscita né immagine pubblica dei due insieme e l'assenza della moglie è uno dei punti sensibili della campagna di Trump. La donna avrebbe preso le distanze dopo le rivelazioni legate alla prima incriminazione dell'uomo in cui, secondo l’accusa, l'ex presidente avrebbe frequentato una coniglietta di Playboy e una pornostar nel periodo in cui Melania era in attesa di loro figlio, Barron.

Che un candidato fosse preso in giro era già successo: durante l’Iowa State Fair, la fiera agricola dello Stato, un aereo aveva trasportato uno striscione con scritto “Ron, cerca di essere simpatico”, rivolto al Governatore della Florida Ron DeSantis. Però è la prima volta che a essere preso di mira in questo modo è l'ex presidente Trump.