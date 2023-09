Da oggi proprio tutti a scuola: anche Emilia Romagna, Lazio e Toscana suonano la prima campanella

Da oggi, 15 settembre tornano sui banchi di scuola anche i ragazzi dell'Emilia Romagna, del Lazio e della Toscana. Le singole istituzioni scolastiche hanno avuto la possibilità di effettuare degli adattamenti al calendario regionale, purché l'inizio delle lezioni fosse garantito entro e non oltre il 15 settembre. con la chiusura prevista per l’8 giugno.



"In bocca al lupo alle 453mila studentesse e studenti toscani che oggi rientrano a scuola. E buon lavoro ai docenti e a tutto il personale scolastico per l'inizio del nuovo anno, per la Toscana il valore dell'istruzione è fondamentale". Così questa mattina su Facebook il presidente della Toscana, Eugenio Giani, in occasione del primo giorno del nuovo anno scolastico.